法國國民議會代表團今天召開記者會，曾經在法國國會表決友台決議時說出「我是台灣」的杜瑪議員（Frédérique Dumas）表示，「台灣的未來牽涉到人類的未來，我覺得大家都應該是台灣人。」

法國國民議會上月29日以39票贊成、3票棄權、2票反對的壓倒性票數，通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議。「自由與鄉土」政團友台議員杜瑪在激辯時喊出「不要害怕，大聲疾呼我是台灣」，炒熱全場氣氛，連預定要投反對票的法國共產黨最後也改變態度投下棄權票。

杜瑪說，非常開心能和大家一起聯署通過這項友台決議案，所以在通過後一定要來到台灣見證。她說，其實許多法國人都對台海附近發生的局勢不太暸解，大家只以為是美中兩強的對立，但實質上是民主與威權兩種模式的對立。

杜瑪強調，她希望能顯自由民主的價值與人類的尊嚴，「台灣的未來也牽涉到人類的未來，我喊出我是台灣，但其實我覺得大家都應該是台灣人。」

關於台灣的國際參與，杜瑪指出，中國在多邊組織具有很強大的勢力，甚至還具有否決權，這也是多邊主義的侷限。中國希望建立一個新的世界秩序，我們現就就必須放眼未來十年以後，避免屆時後悔莫及。