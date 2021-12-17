「解除分期付款」詐騙手法層出不窮，連軍人也無法倖免於難，為提升國軍弟兄防詐意識，空軍防空暨飛彈第631營特別邀請北市警松山分局到營區進行反詐騙宣導，向在場近80名官兵解析詐騙手法，避免有人再受騙上當。

松山分局除介紹常見的「假援交詐騙」、「投資詐騙」等手法，並將重點放在國軍弟兄曾受騙的「解除分期付款」手法，詐騙集團掌握民眾網路購物、報名、訂位等個資，先接獲假冒客服人員來電，以「工作人員疏失」、「系統出錯」等話術，導致額外扣款，會協助通知銀行處理，接著假銀行人員來電表示要協助民眾解除設定，誘騙民眾操作ATM、網路銀行或購買遊戲點數。

警方表示，「解除分期付款」手法換湯不換藥，提醒ATM或網路銀行沒有解除扣款或設定功能，民眾如接獲來電顯示開頭帶「＋」、「＋02」、「＋886」等號碼，多為境外詐騙集團篡改的電話號碼，建議可以安裝Whoscall App辨識陌生來電，當顯示無法辨識的電話一律拒接，避免遭詐。