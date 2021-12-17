財團法人國際合作發展基金會今天在松山文創園區—文創交流中心，舉辦「疫起前『鏡』，看見世界-國際合作發展紀實攝影展」開幕記者會，由國合會項恬毅秘書長主持並致詞，台北市政府市長室涉外事務總監周台竹大使、社團法人台灣防災產業協會、台大醫院及資拓宏宇國際股份有限公司等援外計畫合作夥伴及各媒體均應邀出席，共襄盛舉。

本次展覽係國合會與財團法人台北市文化基金會共同策展，展出來自16個國合會駐外技術團，合計76幀我國在執行對外援助計畫同時，協助夥伴國抗疫之成果紀實。

項恬毅致詞表示，面對危機我們可以恐懼，也可以選擇團結與互助，展覽以「疫起前『鏡』，看見世界」為名，便是凸顯台灣的援外工作，始終不畏疫情，勇往直前。本次展覽以第一線援外工作者的視角，帶您共同參與國合會駐外技術團的專業、熱血及創意，看他們為因應疫情衝擊、疫後復甦準備，如何攜手合作、貢獻心力，一步步化危機為轉機。

周台竹致詞表示，擔任聖露西亞大使時曾與國合會技術團密切合作，因此非常瞭解國合會的計畫能為當地人民帶來什麼樣的貢獻，國合會的計畫甚至讓他榮膺2009年聖露西亞風雲人物，感謝他為露國人民在農業、教育、衛生和其他重要民生領域上帶來正面轉變。

此次攝影展為國合會首度與財團法人台北市文化基金會合作，並選擇在松山文創園區舉辦展覽，希望藉由該園區的高度集客力，讓更多我國民眾及國際友人，在園區中享受文青氣息之餘，也能藉由這個展覽瞭解國合會近年努力的成果。

攝影展自即日起開放免費參觀至本年12月26日，展出時間為每日上午10時至下午6時，展出地點為松山文創園區—藝異空間，歡迎民眾踴躍前往觀展。更多展出資訊可參考國合會官網http：／／www.icdf.org.tw／及臉書粉絲團：https：／／www.facebook.com／taiwanicdf／。