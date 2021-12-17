國民黨台北市議員徐巧芯16日在臉書爆料，貼出民進黨立委吳思瑤主動約林秉樞喝咖啡的對話截圖，打臉吳思瑤雙方不熟的說法，甚至還有她和林秉樞一起開心牽小狗的合照流出，甚至有網友在PTT貼出一些留言，其中，林秉樞就說「思瑤很正又苗條，不用減肥啦。#比賽結束我帶你去吃牛排。」吳思瑤回「私聊？我餓了。」吳思瑤今天對此回應說，她和林秉樞始終沒有約喝咖啡。至於牽狗照，應是林秉樞當時有事到立法院，就順道看一下她養的狗，她當然說歡迎，但現在回想起來，看狗可能只是藉口，或許合照才是他的目的。

根據《東森新聞雲》報導，日前許悔之有打電話給她，問她記不記得這件事，但是咖啡始終沒有喝到，臉書上敲敲鍵盤，始終沒有去約。

吳思瑤坦言，她真的沒有辦法從臉書上的互動過程去預知這個人會有怎麼樣的行為，只有當事人可以為自己做的事情負責。而她和林秉樞的互動，僅是因為民意代表必須接觸到很多朋友，而臉書就是公開，都很正常，沒有什麼不可告人之事。

吳思瑤也對她和林秉樞的合照表示，來過她辦公室的人，都知道她養了一隻狗，是立法院的招牌，拍照的人實在是不計其數。而她和林秉樞拍照也是很久以前的事情，不記得是什麼時候，應該是林秉樞當時到立法院，有事情要辦，就順道看一下狗，她當然說歡迎，但現在回想起來，看狗可能只是藉口，或許合照才是他的目的吧。