曾在今年初做出「中國經濟規模將於2028年超越美國」預測的日本經濟研究中心(JCER)發表最新研究報告指出，在收緊網路數據產業以及遏制房地產過度投資等2大政策下，大陸經濟增長速度將大受影響，中國經濟規模超越美國的時程將延緩4至5年，大約會在2033年左右實現。

據《東網》引述該日本智庫的研究報說，中國的經濟規模將延遲至2033年才能超越美國，較大約一年前估計的要延遲4至5年，原因是大陸策性打壓網絡服務供應商等高科技產業，以及為遏制房地產過度投資祭出 更嚴格金融法規，這2大措施將損害增長潛力。

除了中國增長減緩之外，研究指出，最新的預測還考慮到美國今年經濟快速復甦，主要得益於美國總統拜登推動立法實施大規模刺激計劃。

報導引述報告說，南韓人均GDP將於2027年超越日本，台灣亦將於翌年2028年超越日本，主因是日本政府及其他部門的數位化進度延遲，阻礙了生產力的發展。

JCER評估18個亞太經濟體至2035年的經濟成長，同時分析上述各經濟體的人均GDP，是衡量個人財富的指標。JCER的報告表示，2020年，日本的人均名義GDP為39,890美元，比南韓的31,954美元高出25%，比台灣的28,054美元高出42%，但根據勞動生產力、平均工作時數和就業率，日本的人均名義GDP最終會在3個經濟體中排最後。