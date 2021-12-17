1218公投》缺席藍營「民主守夜」 侯友宜另有這個「重要行程」 18:152021/12/17 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 倒數最後一天！國民黨民主守夜活動 力爭「四個同意」 訂閱影音： 中時新聞網 新北市議會今天定期會閉會，結束79天會期，新北市長侯友宜原預計晚間與議員餐敘，不少媒體也在議會守候，打算續問侯公投相關議題及是否參加國民黨今晚「民主守夜」的活動，但侯卻未現身，新聞局長張愛晶表示，北部防疫旅館陸續出現群聚感染案件，市長防疫優先，現正馬不停蹄抽查防疫旅館，所以沒辦法趕過來，已先透過電話向議長致意。 新聞局長張愛晶表示，北部防疫旅館陸續出現群聚感染案件，市長防疫優先，現正馬不停蹄抽查防疫旅館。(陳慰慈攝) 會晤游錫堃 法國國民議會友台小組：慢慢發現台對法的重要性 1218公投》綠議員酸問盧秀燕不表態想選總統？盧一句話妙回 #公投 #議會 #民主守夜 #防疫旅館 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際青年技職論壇 新北學子跨國製作專題全英文發表 12:292021/12/17 生活 名嘴曝侯友宜私下個性 驚人預測四項公投結局 21:322021/12/16 政治 1218公投》民進黨台南市車隊最後掃街 各區民代接力衝高4不投票率 16:182021/12/17 政治 1218公投》侯友宜「被表態」反核四 綠色和平：廣告刊登無誤導 12:122021/12/17 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 08:272021/12/17 政治 1218公投》公投倒數 侯友宜視察選委會「特別關心這件事」 10:532021/12/17 政治 他們還原侯友宜說法：我沒有不支持核能和公投啊！ 17:302021/12/17 政治 1218公投》侯友宜發聲「一定會去投票」 趙少康：他的表態很重要 15:572021/12/17 政治 1218公投》呼籲民眾去投票是對公投的最後表態？侯友宜這樣說 11:352021/12/17 政治 1218公投》反核四廣告「署名侯友宜」副發言人群起痛斥：誤導民眾 15:382021/12/17 政治 1218公投》民團「署名侯友宜」登反核廣告 馬英九：侯沒有反核 10:362021/12/17 政治 政治熱門新聞 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 1218公投》蔡英文宣傳公投竟出現兩錯誤 街訪民調年輕人反應超直白 - 政治 1218公投》高金素梅曝為何要4個同意 郭正亮5字回應曝光 - 政治 1218公投》吳子嘉預測公投結果 對顏寬恒和林昶佐選情影響 - 政治 1218公投》四大公投網路民調結果一面倒 黃暐瀚：只說明一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。