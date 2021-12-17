倒數最後一天！國民黨民主守夜活動 力爭「四個同意」

新北市議會今天定期會閉會，結束79天會期，新北市長侯友宜原預計晚間與議員餐敘，不少媒體也在議會守候，打算續問侯公投相關議題及是否參加國民黨今晚「民主守夜」的活動，但侯卻未現身，新聞局長張愛晶表示，北部防疫旅館陸續出現群聚感染案件，市長防疫優先，現正馬不停蹄抽查防疫旅館，所以沒辦法趕過來，已先透過電話向議長致意。