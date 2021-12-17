Hermes 天真浪漫送禮好選擇 17:582021/12/17 中時 黃唯淯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Hermesway系列Epsom小牛皮手機袋7萬7200元。（Hermes提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Hermes商品向來充滿天真浪漫與獨特情懷，而針對年底的送禮主題，Hermes也蒐羅各種充滿趣味商品提點消費者做為年節送禮的好方向，從經典的包款到行李箱，領帶腰帶等等，到白蠟木自行車與馬克杯等等，都深具實用性與送禮性。 Hermes白蠟木自行車，附白蠟木和小公牛皮材質置物籃，74萬6700元。（Hermes提供） 嘉縣一月一特色 阿管處規畫溫度季活動 文具控快看！2022年20大人氣手帳品牌 寫下生活的美好時刻 #Hermes #送禮 #充滿 #天真 #浪漫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄國際旅展登場 屏東縣政府打造屏東館邀請 15:042021/12/17 財經 用土司開啟一日序幕 輕食早餐新選擇給你全新感受 15:302021/12/17 生活 世界華人工商婦女協會年會移師高雄 盼帶來千萬商機 10:412021/12/17 財經 好市多超狂新品考驗信仰 網笑歪：穿上自由進出賣場 07:552021/12/17 生活 這款疫苗54人血栓、9人死亡 CDC建議改打莫德納與輝瑞 14:292021/12/17 國際 證交所 推證券教育專網 04:102021/12/17 全球財經 10款北歐風清新宅 享受超無壓樂活HYGGE生活感 14:242021/12/17 居家生活 12月下旬5生肖運勢最好 高枕無憂享清福 11:172021/12/17 運勢 金研院看世界－太空市場、數位基建、基因編碼 金融投資新方向 04:102021/12/17 專題周報 高雄空大聖誕燈海閃耀 辦學耀眼 05:002021/12/17 生活 1218公投》張亞中：公投是公民對公共政策的選擇 16:362021/12/17 政治 生活熱門新聞 全台都撞名 多少家庭群組名字取它？5千人笑炸：我家也是 - 生活 桃園防疫旅館爆群聚急撤離 當地人一看秒認出在這：不妙了 - 生活 抓到了！林佳龍稱媽祖指示要林靜儀參選 梗的來源竟是林秉樞 - 生活 高鐵太乾淨「坐過回不去」 南部人2點打臉：寧願搭台鐵 - 生活 桃園某防疫旅館驚傳清空 民眾接緊急通知 今全面撤離 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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