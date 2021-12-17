Hermes商品向來充滿天真浪漫與獨特情懷，而針對年底的送禮主題，Hermes也蒐羅各種充滿趣味商品提點消費者做為年節送禮的好方向，從經典的包款到行李箱，領帶腰帶等等，到白蠟木自行車與馬克杯等等，都深具實用性與送禮性。

Hermes白蠟木自行車，附白蠟木和小公牛皮材質置物籃，74萬6700元。（Hermes提供）