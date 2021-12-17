「利卡夢．梅之宴」音樂會已行之有年，是1999年當時熱愛音樂的退休校長張中元所創辦，他懷著「把殿堂的藝術帶到部落的角落」的夢想，民眾因此年年能在梅樹下聽音樂，至今已成為台東每年的音樂盛會。圖為2019年日本小提琴家庄司紗史香、俄羅斯鋼琴家拉什科夫斯基演出現場。（鴻宇國際藝術提供）

鋼琴家陳冠宇（中）從第一屆開始參與「利卡夢．梅之宴」音樂會，今年他將擔任主持人。圖為2019年他與圖為2019年日本小提琴家庄司紗史香（右）、俄羅斯鋼琴家拉什科夫斯基（左）合影。（鴻宇國際藝術提供）

小提琴家林品任下周將到台東利嘉國小的老梅園，與高雄市交響樂團首席弦樂團一起參與「利卡夢．梅之宴」音樂會，將演奏韋瓦第《四季》、蕭泰然《望春風》、莫利克奈《新天堂樂園》等多首作品。

「利卡夢．梅之宴」音樂會已行之有年，是1999年當時熱愛音樂的退休校長張中元所創辦，他懷著「把殿堂的藝術帶到部落的角落」的夢想，民眾因此年年在梅樹下聽音樂，至今已成為台東每年的音樂盛會。

鋼琴家陳冠宇受到張中元的想法感動，在第一屆時參與演出，之後也陸續參與，今年他再度參與規劃，邀請音樂家，同時將擔任主持人，他表示，「利卡夢」的名稱是來自原住民卑南語「利卡碰」，原意是指芋頭從泥土中冒出新芽，象徵生命成長，衝曼希望及欣欣向榮的意思，也代表著利嘉國小的夢想。現在「利卡夢．梅之宴」音樂會已經成為利嘉部落的盛事，每屆都有上千名觀眾扶老攜幼坐草地上聆聽。

往年造訪的音樂家，包括美國鋼琴家史蘭倩斯卡、舊金山音樂學院鋼琴三重奏、德國鋼琴家史岱費爾德、法國鋼琴家巴佛傑、法國小提琴家浦利耶、日本小提琴家庄司紗史香、俄羅斯鋼琴家拉什科夫斯基、小提琴家胡乃元、鋼琴家陳冠宇、大提琴家張正傑、指揮家江靖波、小提琴家吳庭毓、小提琴家曾宇謙、國家交響樂團首席弦樂團、國立台灣交響樂團首席弦樂團、台灣弦樂團、大阪交響樂團首席森下幸路弦樂四重奏等人。

演出將於12月25日下午2點在台東縣卑南鄉利嘉國小梅園登場，曲目還有皮爾龐德《聖誕鈴聲》、莫札特《小夜曲，作品 525》、包格里尼《小步舞曲》、鮑元愷《恆春鄉愁》、葛戴爾《女人香》等。