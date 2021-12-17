美國聯準會（Fed）加快QE退場步伐，超寬鬆貨幣政策將提前於明年3月完全退場，估將升息三次，美元有望持續向上攀升。財信傳媒董事長謝金河表示，美國升息，美元會走高，首當其衝的是新興市場，尤其體質不好的國家，今年土耳其里拉從5.76貶至14元以上，土耳其經濟恐剩半條命，最近南非幣急跌，也是一個訊號。

謝金河在臉書發文指出，今年美國聯準會確立到明年3月起結束量化寬鬆，正式啟動升息，這是金融市場變化的轉折點，一些殖利率低的大型科技股都大幅下跌。美國確立升息時間表，接下來會對全球帶來巨大影響，首先是過去低息寛鬆的貨幣環境會出現改變，因為貨幣寬鬆帶來的股市巨大漲幅會受到壓抑。

他認為，美國升息，美元會走高，首當其衝的將是新興市場，尤其體質不好的國家，今年土耳其里拉從5.76貶至14元以上，土耳其經濟恐剩半條命，最近南非幣急跌，也是一個訊號。美國啓動升息，對中國形同更大的壓力，最近面對通膨壓力，人行不但不升息，還反向降息，可以看出中國經濟下行的壓力。

謝金河表示，一場沒有煙硝味的經濟戰已經悄悄開打了，最顯著的例子是美國加入制裁的黑名單增加了。本來外界以為美國只針對半導體先進製程，現在連中芯國際的成熟製程及小晶片也入列，在香港上市的中芯國際從40.25殺到17.92港元，華虹也跟著大跌，中國發展半導體產業增加更多路障。

「美中經濟逐漸脫鉤，先從金融市場起，眾多的中資企業會從美國下市，過去從中國拿到很多好處的華爾街投行很可能遍體麟傷。」謝金河也提醒，台灣走過三年的順向坡，明年會面對成長高基期挑戰，經濟發展的腳步會比較沈重。