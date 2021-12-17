iPhone爆重大漏洞，連Google也稱這是「有史以來最高明的漏洞」。Google旗下資安團隊Project Zero team解析一款監控軟體Pegasus駭進iPhone的手法，只需獲得對方電話號碼或Apple ID，即會透過iMessage傳送假GIF檔案，趁手機分析圖片之際，獲得手機權限監控。

綜合外媒報導，以色列資安業者NSO Group藉由Forcedentry攻擊程式駭入iPhone，再植入Pegasus作為監控、竊聽。Project Zero team研究人員解析攻擊過程，形容其堪比國家級駭客，且是史上最高明的漏洞攻擊。

Google表示，Forcedentry主要透過「零點擊」的模式攻擊，駭客藉由iMessage傳送假的GIF檔案，而在點進視窗顯示圖片的同時，手機已經在分析圖片，這時駭客就已經趁虛而入，也就是說駭客根本無需和用戶互動，只需獲得電話號碼或是Apple ID的使用者名稱，就可進行攻擊。

而在成功侵入後，Forcedentry程式就可獲得手機權限，進而監控密碼、竊聽麥克風等；研究人員稱，這手法掩蔽性極高，且防不勝防，主要是透過蘋果CoreGraphics數據庫編號CVE-2021-30860漏洞，不過蘋果已於9月完成修補；此外，Google也提醒，NSO Group疑也有針對Android版本的攻擊工具，但目前缺乏樣本研究。

報導指出，傳聞有專制組織已經透過Pegasus監控一些異議人士、人權鬥士，甚至是記者，而軟體也引起美國政府疑慮，並將NSO Group列為黑名單。