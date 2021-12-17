繼日前舉辦線上運動會後，KPMG安侯建業17日晚間也舉辦「2021 KPMG線上尾牙」，考量疫情因素，由安侯建業全所北中南2500多位員工分散至全台數百個餐廳，以異地聚餐迎接2022，KPMG也大手筆送出超過百萬元的獎金。KPMG安侯建業現任主席于紀隆在致詞時表示，疫情打亂以往工作與生活的步調，也有許多來自外部環境的挑戰，但是KPMG安侯建業並沒有停下腳步，在2021一整個年度，面對這場戰役，大家都以超快速的部署做出了應對，不管是在防疫因應措施、整體數位化的發展以及實體活動線上化的執行，都顛覆過去想像不到的形式進行及實現。

KPMG安侯建業現任執行長曾國禓則表示，延續今年的on line浪潮，KPMG的尾牙以「線上直播」加「異地聚餐」的創新方式，雖是以高規格的分流措施，但仍搭配精彩有趣的直播活動，既顧及了防疫的需求，也讓同仁有機會重新感受實體晚宴的樂趣，透過這樣的安排可以讓同仁能無後顧之憂的享受令人難忘的虛實合一的尾牙盛宴，一同以活力與熱忱迎接2022年。

于紀隆與曾國禓除了感謝同仁們在過去一年的辛勞，也期許未來在新團隊的帶領下，包括2022年上任的KPMG安侯建業新主席陳俊光、KPMG安侯建業新任執行長吳麟，安侯建業在資本市場將會持續發揮影響力，帶給台灣正面的力量。