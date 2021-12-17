《詹氏》（Jane's）防務刊物官網15日報導，西班牙政府已正式批准採購20架最新版本的「颱風」（Typhoon）戰機。《歐亞時報》（TheEurAsianTimes）指出，這代表先前該國有意採購F-35匿蹤戰機的傳聞已被打破，也讓該型機在短短1週內確定喪失2個潛在出口客戶。

根據報導，西班牙政府14日批准一系列採購計畫，其中包括向空中巴士公司（Airbus）採購20架最新版的颱風Tranche 4戰機，並為西班牙空軍現役的颱風Tranche 3進行中壽期性能提升（MLU）。空中巴士國防與太空公司（Airbus Defence and Space）執行長舒赫（Michael Schoellhorn）透露，正式合約可能「很快就會簽署」。

這項採購是西班牙「獵鷹計畫」（Project Halcon）的一部分，該計畫預定以颱風汰換老舊的EF-18A「大黃蜂」（Hornet）戰機。軍事新聞網站「Aviacionline」指出，這批颱風不僅將配備主動電子掃描陣列（AESA）雷達，還會進一步接受防鏽蝕改裝，並擁有完整的反艦作戰能力，以接手EF-18A守衛加納利群島（Canary Islands）的任務。

《詹氏》先前報導，一名洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）官員透露，西班牙正考慮採購約50架F-35戰機，包括25架F-35A和25架F-35B，尤其要用後者擔任「卡洛斯一世號」（Juan Carlos I）兩棲突擊艦的艦載機，不過稍後遭西班牙政府否認，強調該國正專注於與德國和法國合作的第6代戰機「未來空中戰鬥系統」（FCAS）計畫。《歐亞時報》指出，這是F-35在1週內失去的第2個潛在出口國，因為阿拉伯聯合大公國先前已宣布退出F-35的採購談判。