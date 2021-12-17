「DAKA開放生態循環工廠」對外開放即將滿兩年，台泥今日(17日)於台北華山藝文特區舉辦「和平村的神秘巨人—永續華山特展」，將工業與周邊社區的融合，原封不動的搬到台北，連水泥廠裡開心農場種植的新鮮蔬果每天都生鮮直送華山展售。

工廠與村民總動員，包括和平村三位部落主席、當地和平國小校長師生、部落媽媽教室成員、村裡的神射手都齊聚台北，與台泥企業團董事長張安平、總經理李鐘培、無任所大使簡又新一起為展覽揭開序幕。張還親自為華山的參觀遊客導覽，介紹台泥「開放工廠」理念。

這次展覽主題「和平村的神秘巨人」，是花蓮台泥DAKA園區中願景館的繪本故事主題，用巨人來比喻過去隔著高牆與社區有距離的工業巨人，因為工廠對外開放了，不再神秘。也呼張安平的理念，廠不應是獨立個體，而是與環境、社會、周遭百姓生活相關存在的地方。

和平村不少村民今天也特別北上看展，幾位部落媽媽看到手作皮雕、編織作品在華山展出，直說作品在這裡出現，變得不一樣，變得好高級。有些村民在展區中看到自己或親友的照片，拍起另類合照留下紀念。從和平水泥廠開心農場直送華山的有機蔬菜，角豆、長年菜、美生菜、薑與地瓜，開幕一小時內就被搶購一空。

和平村最偏遠部落的和仁部落主席高立明表示：「現在DAKA名聲很響，大家都知道和平，張董事長說到做到，我對他另眼相看。」

張安平上任後，自2018年開始推動「開放工廠」觀念，隨即將位於花蓮和平的水泥廠對外開放，並命名為台泥DAKA開放生態循環工廠。DAKA自2020年1月開幕至今已經吸引超過400萬旅人前往，創下全台最多人造訪的水泥廠紀錄。