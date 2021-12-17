四大公投18日登場，桃園市平鎮區卻有民眾17日反映沒拿到投票通知單。市議員黃敬平接獲陳情，擔心是人為疏失，並有刻意操作的情況。桃園市選委會則說，約20多人因為當初送通知單漏頁，已經緊急補送。

黃敬平表示，接獲民眾反映，住在金星里，但公投要到了，卻還沒收到通知書，只有收到選舉公報。他詢問里長，才發現有近百人沒收到通知書，擔心是人為疏失並有刻意操作的情況，令人聯想是不是想降低投票率，讓公投無法過關。他也說，公所透過里辦公室發放投票通知單，有異動應該隨時修正。

黃質疑，雖然民眾上網能查到在哪裡投票，但年紀較大的長輩不見得會使用電腦、手機查詢。人民的創制複決權利，不應該因為網路、實體通知單有所差異，要求公所盡快補送紙本投票通知單，讓民眾順利投票。

桃園市選委會表示，因為疫情關係，公投從8月8日延後到12月18日，但選舉人戶籍統計時間仍維持8月8日，因此戶籍異動的人數比以前多很多。不過也坦承當初送選舉公報、通知單時有漏頁，已經緊急補送，約20多人受影響，公所也把核對最新名冊送到里辦公處。