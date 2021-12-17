今年美國房市炙手可熱，帶動房價大漲，展望明年，專家認為儘管面臨升息風險，但預料美國房市價格仍將續揚，但成長速度會比今年緩和。

全美不動產經紀協會（NAR）15日（周三）公布，根據調查逾20位經濟與房地產專家意見，預估2022年房屋銷售價格中值成長5.7％，意味疫情以來房價狂飆的速度在明年將明顯放緩。根據NAR資料，2020年房價勁升8.7％，預估2021年房價飆漲14.6％。

不過NAR表示，明年漲幅超越疫情前的水準，2019年的房價僅走揚4.3％。