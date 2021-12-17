資誠PwC聯合會計師事務所與證券櫃檯買賣中心、經濟部中小企業處、高雄智慧科技創新園區15日共同舉辦「110年推動優質企業上櫃、戰略新板及創櫃座談會 帶領邁向成功之路」高雄場，吸引多家有意申請上櫃、戰略新板、登錄創櫃板之企業主、高階主管及新創公司代表到場交流。

為協助創新產業因應資本市場環境快速變遷，掌握國際趨勢脈動，座談會邀請各界專家分享企業進入櫃買市場之程序、條件及重要審查項目，並邀請上櫃公司分享成功經驗，使發行公司得以及早準備，俾利未來順利進入資本市場。活動並邀請到產業專家分享投資資源整合、企業營運資金籌集等議題分享，加深企業申請上櫃、戰略新板及創櫃的企圖心，積極邁向上櫃成功之路。

資誠聯合會計師事務所審計服務會計師林姿妤於開場致詞中表示，南部擁有許多優質的中小企業，資誠耕耘產業多年，已成功扶植多家中小企業走入資本市場，希望藉由這次分享會能讓更多企業了解進入櫃買市場的優勢。疫情加入推動中小企業思考家族傳承與自動化轉型等關鍵議題，希冀能透過活動交流產業新知並創建更多企業合作之機會，擴展臺灣創新產業格局與鏈結國際市場。

證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員夏雯俐表示，櫃買中心今年7月於興櫃市場下增設戰略新板，以協助創新企業進入資本市場籌資，目前已有6家企業申請登錄戰略新板。戰略新板為主板前之預備市場，採簡易公開發行流程，其中財務報告由二本（揭露期間為三年度）簡化為一本（揭露期間為二年度）、內控專審期間則由一年度縮短為半年，有效協助創新企業加快進入資本市場，降低企業準備公開發行的前置時間及成本，並可透過證券商輔導機制完善公司管理制度及較易取得銀行融資之資金。

證券櫃檯買賣中心副理曹國榮於創櫃板專題分享中指出，創櫃板為扶植微型及中小型企業發展而設置，企業登錄創櫃板可享有公設聯合輔導、提升公司知名度、擴大經營規模、免辦公開發行低籌資成本、促成更多合作契機及凝聚員工向心力等優勢。曹國表示臺灣有很多隱形冠軍與二代接班企業，為協助微型及中小型企業突破進入資本市場之障礙，創櫃板提供多元的輔導機制，包括於國際性展覽設攤、補助企業參展、媒體露出、串接櫃買家族已上櫃與創櫃公司洽談等方式。

截至110年10月底，有21家創櫃板公司已轉公開發行，櫃買中心未來將持續為企業營造有利之籌資環境，讓更多優質企業進入資本市場籌資、壯大規模，進而達到企業永續發展。

座談會亦邀請到系統整合廠大綜電腦系統股份有限公司副總經理許弘宜，進行上櫃經驗分享。大綜每年成交超過2000家客戶、累積客戶群達12000家，產業遍及製造業、服務業、醫療產業、政府與與教育機構等，自2018年掛牌上櫃後，股價從每股19元（2018/5/30）提升至52.6元（2021/12/8）。許弘宜表示，企業透過上市櫃可達到提升公司形象與競爭力、資金籌措、穩健體質及吸引人才等營運目的。

創新產業是驅動產業轉型，促進經濟成長的關鍵動能，而創新創業生態中，資金扮演著重要角色，取得資金將有助於新創企業後續穩健發展與布局。經濟部中小企業處投資服務窗口陳少方副主任分享，新創總會建立投資機制與媒合協處平台，從投資前評估到投資後管理，積極串接外部資源，達到新創及中小企業投資服務一條龍。透過聯合諮詢、商業交流媒合、產業聯盟等整合資源，新創總會109年在投資業務發展成功開發優質企業425家與串接142家聯盟夥伴。

AI人工智慧持續驅動產業和社會創新，高雄智慧科技創新園區進駐團隊，瑞星財經科技股份有限公司產品經理邱珩表示，瑞興團隊由一群熱愛股市投資及程式研發的90後青年所組成，推出FinGuider AI投資理財應用平台，如AI經理人一般，透過大數據量化模型將投資決策的過效率化，提供視覺化整合資訊、即時市場資訊推播，以「創新的投資理財模式」協助投資人優化投資決策。平台自10月推出後已累積超過600多位用戶。

資誠聯合會計師事務所審計服務協理林秀珊於上櫃之策略規劃專題中提到，企業評估上櫃需衡量投資架構調整規劃、經營成果與股本形成規劃、上櫃之條件及流程、內控及內稽制度 建置、員工獎酬規劃、申請IPO應注意事項等關鍵議題。IPO主力團隊包含企業核心推動小組、會計師、承銷商及律師，資誠作為企業的夥伴，提供全方位專業服務，未來也將持續協助推動優質企業藉由資本市場提高企業國際能見度、延攬優秀人才及拓展公司業務，並持續創新及研發，達到永續發展的目標。