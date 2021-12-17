苗栗縣政府重新規定111年地價及公告土地現值，苗栗縣地價及標準地價評議委員會17日評定通過，全縣公告土地現值平均調幅1％、公告地價平均調幅1.57％，其中頭份中正路上，和平路以西與民族路以東的商業區，公告現值達到1坪約40萬6000元，再次蟬聯苗栗「地王」。

苗栗111年公告地價及公告土地現值評議案，全縣18鄉鎮市原本畫設6026個地價區段，經年度作業檢討調整為6081個地價區段，增加55個地價區段，讓地價區段範圍畫分更趨近精緻合理，經依法公告確定後，作為當年度土地移轉及設定典權時，申報土地移轉現值參考。

苗栗縣府指出，苗栗縣最高區段地價仍是頭份市和平段、140地價區段，公告現值達到每平方公尺12萬3千元，換算下來1坪約40萬6千元，公告地價為每平方公尺4萬2千元。

縣府地政處表示，111年度地價調查買賣實例蒐集期間，是從109年9月2日到110年9月1日止，全縣不動產實價登錄買賣案件交易量較前期增加，價格微幅上漲，整體而言，呈價穩量增趨勢。

交易較熱絡區域包括，苗栗市以生活機能便利學區周邊、縣政府特區及苗栗火車站後站周邊等區域；頭份市以鄰近竹南運動公園附近及昌隆廣場新建大樓等區域；竹南鎮則多集中於竹南科學園區區段徵收區(大同段)、竹南火車站東站自辦市地重畫地區。

另外，受惠台積電封測廠設廠、京元電擴廠、大千竹南醫院興建計畫及新竹縣市高房價外溢效應，可望引進就業機會，帶動人口成長，拉抬房地產價格；農地部份，受農地政策限縮農舍興建申請資格管制影響，交易量相對減少，價格持平。

整體而言，本縣111年度公告土地現值及公告地價之調整情形，考量整體經濟發展、地方財政及民眾稅賦負擔及稅賦公平等因素，主要以地價區段間之地價均衡性及與實價登錄交易價額差異較大地區作檢討並適度調整，經本縣地價及標準地價評議委員會審議綜合評估通盤考量後，本縣公告土地現值及公告地價平均微幅調漲。