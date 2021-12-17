金馬影帝陳松勇近年身體狀況亮紅燈，屢屢傳出進出醫院的消息，出席公開場合也幾乎靠輪椅代步，豈料，今（17）日下午驚傳病逝桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲；陳松勇一直以來給人濃厚江湖味，但他其實愛看書又博學多聞，連已故前總統李登輝都是數十年好友，有一說李登輝曾想退休當牧師，因陳松勇一句話轉念留任，可見兩人交情多深。

陳松勇從2016年因跌倒、肺積水等病況，經常進出醫院，獨居的他只有一名印尼籍看護Yule照料；在10月時就曾爆出緊急叫救護車送醫，事後僅用「吹到風」有點不舒服回應，但短短不到2個月今日就傳出病逝消息，享壽80歲震驚演藝圈。

已故前總統李登輝和陳松勇是有數十年交情的好友。(圖/ 取自中時資料庫，沈明杰攝)

而陳松勇出道至今超過50年，都給人江湖味和海派大哥形象，其實看似粗曠豪邁的他知識淵博，已故前總統李登輝和他就是數十年好友，在李登輝還未當總統前，就經常造訪陳松勇家，討論政治、經濟和歷史等等；曾有一說，李登輝本來想退休到山區部落當牧師，但陳松勇只淡淡地說，「耶穌不缺你一個牧師，台灣人缺了民主幾十年了」，讓李登輝因而轉念留任總統。

其實陳松勇從2006年9月爆出中風送醫後，長期受到多種疾病纏身，屢屢進出醫院，身體狀況堪憂，也幾乎退出演藝圈；最後一次出席大型活動，已經要追朔到2013年的金馬獎頒獎典禮，當時更傳出他帶酒進會場的謠言，事後遭到本人嚴詞否認，今後再也無法看到他豪邁爽快又說話超直率的模樣。