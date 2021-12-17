從小生長在單親家庭，必須半工半讀分擔家計，甚至被迫不斷搬家，信義房屋大里德芳店專案經理李祐承一直懷抱著夢想，希望有天能擁有一個穩定的家。大學畢業後，他在親戚鼓勵下進入信義房屋，12年來已經「五子登科」，不只如此，他憑藉著貼心又與時俱進的服務，把客戶房子當自己房子般協助打理、洽談，深獲信任，甚至有客戶全家族都找他經手房地產買賣，服務範圍遍及全台。

李祐承生長在單親家庭，有記憶以來幾乎都在半工半讀，甚至得不停搬家，就連高中畢業打算繼續升學，家裡也不同意，他只好隻身從台中到高雄讀書。由於生長環境的緣故，李祐承從小就渴望擁有安定的家庭，再加上大學即將畢業時剛好有機會與熟悉房地產的舅舅聊天，就此被激發入行的念頭。

李祐承說，信義房屋提供底薪保障，可以無後顧之憂工作，學長姐、主管們也很願意分享經驗，雖是新人踏入產業，但工作本身並沒有遭遇太多挫折，反而是當時因三餐比較不正常，又疏於運動，竟從80多公斤胖到110公斤，有次在家竟心悸、冒冷汗，「我驚覺不對勁，下定決心要改變！」他先開始到公園走路、跑步，後來又陸續挑戰42公里全馬及公路車，甚至還騎過「一日雙塔」。就這樣，李祐承不但將體重降到7字頭，透過運動，更了解如何面對每次的挑戰及困難。

從入行時一無所有，12年來李祐承在信義房屋達成「五子登科」，除了積極調整自我狀態、進修專業考取經紀人執照提供專業知識外，他最堅持的原則就是「服務」，也因此獲得全國金仲獎傑出楷模。

他回憶，新人時期為了拚業績，看到出租廣告也不放過，照著紅紙上的電話號碼打去詢問屋主是否考慮出售？有次，真的有位客戶帶著權狀來找他，同意「租售並行」，沒想到後續因為「把客戶的房子當成自己的房子」般打理、協助洽談，深獲對方信任，近10年來，這位客戶還介紹有不動產買賣需求的親友都找他服務，範圍遍及基隆、台北、南投等地，客戶還戲稱「你不只是我們的不動產顧問，還像管家一樣！」

此外，李祐承也與時俱進，思考如何服務客戶、服務社區。他說，早期經常跟著公司同仁一起搭遊覽車到社區當志工，後來也漸漸學著探索住戶的需要，例如透過看Youtube影片自學基本水電修繕技巧，包括修理馬桶、水龍頭、紗窗等，當日後客戶有需要，或是進行社區服務時，就可以直接幫忙；就連自家有裝修需求，他也選擇自己學習泥作工法、認識裝修建築等材料知識，以便有機會可以分享給需要的客戶。不只如此，他日前剛自行添購環景攝影器材，並學習如何拍攝，希望「與時俱進」提供給更符合需求的服務。

在「不談業務，先談服務」的堅持下，李祐承2013年5月至今，服務滿意度全都拿到5分滿分；今年前8個月也已經幫21組客戶圓夢成家，更躋身中四區成交件數的第一名。談及未來目標，李祐承說，將轉戰管理職，希望透過自身經驗分享，培育更多人才，讓學弟妹也能在信義房屋成就夢想；他還笑說，當業務追求服務客戶要滿分，以後希望讓同仁的家人也對他打滿分。