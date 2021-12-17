近日，立陶宛外長稱，中方告知立陶宛駐華外交人員身分證件將很快失效，立方在如此短時間內安排駐華人員回國十分複雜，因此申請延期，但是未獲中方任何答覆，立外交人員只能第一時間回國，國際法不承認單邊改變外交代表地位，中方做法將違反《維也納外交關係公約》。對此，中國外交部發言人汪文斌今天（12月17日）在例行記者會上斥責立陶宛試圖政治訛詐，打錯了算盤。

汪文斌表示，針對立陶宛政府允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」、公然在國際上製造「一中一台」的錯誤行徑，中方已宣布將中立關係降為代辦級，並正式照會立方，決定將中國駐立外交機構更名為中華人民共和國駐立陶宛共和國代辦處，要求立方相應更改駐華外交機構稱謂。這符合《維也納外交關係公約》、一般國際法和相關國際實踐，也符合外交對等原則。

汪文斌說，在中立關係已經降為代辦級的情況下，中方要求立陶宛駐華外交機構重新申辦外交人員身分證件，這是中方做好駐華使團服務與管理的正常程序，符合相關國際法和國際慣例，並不影響立外交人員在華正常履職和生活。同時，中方根據《維也納外交關係公約》保障所有在華外交機構的安全及合法權利，保障包括立方在內的各國駐華外交機構正常開展工作。

汪文斌說，立方從未提出駐華外交人員證件延期申請，所謂未獲中方答覆的說法純屬造謠。「事實是，立方在事先沒有通知中方的情況下，突然安排所有駐華外交人員不辭而別，自編自導了一出鬧劇。」

汪文斌表示，立方不正視並糾正自身的錯誤行為，反而散布虛假信息，藉以推卸自身責任，中方對此深表不滿並堅決反對。立方試圖製造「一中一台」，損害中方主權，不會得逞。立方試圖推卸自身責任，對中方進行政治訛詐，這完全是打錯了算盤。