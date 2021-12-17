被控犯下1987年的學童陸正被綁架撕票案、女保險員柯洪玉蘭遭強盜分屍案的邱和順，2011年遭最高法院判決死刑定讞，他主張該判決引用的判例違反直接審理原則，牴觸憲法的正當法律程序及侵害訴訟權，聲請釋憲，司法院大法官認為不符合規定，決議不受理。

1987年的學童陸正被綁架撕票案、女保險員柯洪玉蘭遭強盜分屍案，2011年7月28日，最高法院維持高院更十一審的死刑判決，邱和順被判處死刑，同案被告林坤明判刑17年，邱和順的同居人吳淑貞獲判10年確定。判決定讞後，邱和順多次提起非常上訴及再審遭駁回。

邱和順主張2011年最高法院對他的死刑判決，引用最高法院80年台上字第4672號判例，將包括錄影帶在內之物證，以審判期日前調查物證所製作之勘驗筆錄取代之，使事實審法院不須經由播放、勘驗等法定物證調查程序。

邱說，以勘驗筆錄內容作為證明犯罪事實之依據，違反直接審理原則，牴觸憲法第8條規定之正當法律程序，並侵害憲法第16條規定所保障之訴訟權；但司法院大法官認為，該判例未經確定終局判決所適用，邱不得以之為聲請解釋客體決議不受理。