國民黨今（17）日晚間在中正紀念堂自由廣場舉辦民主守夜活動，新北市長侯友宜等不出席晚會，引起外界聯想。據指出，國民黨將改由與14縣市長空中連線的形式，透過視訊影片讓縣市長展現對於公投的立場，幫縣市長解套！

新北市議會今天定期會閉會，新北市長侯友宜原預計晚間與議員餐敘，不少媒體也在議會守候，打算續問公投相關議題及是否參加國民黨今晚「民主守夜」的活動，但侯友宜卻未現身。

新北市新聞局長張愛晶表示，北部防疫旅館陸續出現群聚感染案件，市長防疫優先，現正馬不停蹄抽查防疫旅館，所以沒辦法趕過來，已先透過電話向議長致意。

由於國民黨今（17）日晚間在中正紀念堂自由廣場舉辦民主守夜活動，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙不出席晚會，引起外界聯想。

根據《今日新聞》報導，將改由與14縣市長空中連線的形式，透過視訊影片讓縣市長展現對於公投的立場。朱立倫也請黃健庭與縣市長溝通，請縣市長今晚固守自己的縣市，不必北上出席民主守夜，幫他們解套！