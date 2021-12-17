春節台金線第二階段加班機 12／22晚間6點開放訂位 18:262021/12/17 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 明年春節台金線第2階段加班機將於12／22晚間6點開放訂位，共提供9288個座位數。（李金生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明年春節台金線第2階段加班機將於12／22晚間6點開放訂位，共提供9288個座位數。縣府與5個鄉鎮公所同步開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。 縣府提醒，如欲搭乘的航班客滿，仍可電話或官網線上候補，航空公司將持續進行清票作業，若有機位將優先通知候補旅客購票，請鄉親特別注意。 2022春節台金線第2階段加班機情況。（金門縣府觀光處提供） 縣府表示，第2波加班機訂位結束後，將視訂位狀況適時辦理「未訂妥機位鄉親人數調查」，並據以協調民航局及航空公司於春節前加開加班機，讓鄉親可以順利返鄉過年。 第2波春節離島加班機 12／22晚間開賣 全球海運 再吹漲價號角 #加班機 #訂位 #春節 #機票 #台金線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 四大公投明投票 經濟選民成決定關鍵 04:102021/12/17 財經要聞 陸港觀盤－兆元級別降準來臨 陸股迎跨年行情 04:102021/12/17 全球財經 觀念平台－數位轉型的兵法觀點 04:102021/12/17 專題周報 南投國中職探中心今揭牌 豪華攝影棚點餐POS機樣樣有 14:512021/12/17 寶島 宏匯廣場影城99元電影票限搶 打疫苗送1300元優惠券 07:202021/12/17 生活 寶齊萊三問陀飛輪表登台 04:102021/12/17 時尚消費 大潭電廠1噸重鐵門脫軌 壓死員工 04:102021/12/17 社會新聞 倒下瞬間曝光！大潭電廠1噸重鐵門脫軌 1男員工遭壓死 15:012021/12/17 社會 台灣人均GDP快贏韓國了 網曝這1點…台人最大悲哀 10:032021/12/17 財經 三菱電機 秀工廠自動化產品 04:102021/12/17 財經要聞 IG好友通通獻上愛心！聖誕聚會必買「撐場面羨慕系零食」來了 09:362021/12/17 生活 生活熱門新聞 全台都撞名 多少家庭群組名字取它？5千人笑炸：我家也是 - 生活 桃園防疫旅館爆群聚急撤離 當地人一看秒認出在這：不妙了 - 生活 抓到了！林佳龍稱媽祖指示要林靜儀參選 梗的來源竟是林秉樞 - 生活 高鐵太乾淨「坐過回不去」 南部人2點打臉：寧願搭台鐵 - 生活 桃園某防疫旅館驚傳清空 民眾接緊急通知 今全面撤離 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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