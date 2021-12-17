明年春節台金線第2階段加班機將於12／22晚間6點開放訂位，共提供9288個座位數。縣府與5個鄉鎮公所同步開設服務櫃檯，協助鄉親訂票。

縣府提醒，如欲搭乘的航班客滿，仍可電話或官網線上候補，航空公司將持續進行清票作業，若有機位將優先通知候補旅客購票，請鄉親特別注意。

2022春節台金線第2階段加班機情況。（金門縣府觀光處提供）

縣府表示，第2波加班機訂位結束後，將視訂位狀況適時辦理「未訂妥機位鄉親人數調查」，並據以協調民航局及航空公司於春節前加開加班機，讓鄉親可以順利返鄉過年。