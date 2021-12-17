台中市第二選區補選，國民黨候選人顏寬恒曾表示遭政論節目抺黑，針對媒體的造謠抹黑，前立委顏寬恒今天(17日)在臉書表示，謝謝大家在媒體一陣烏煙瘴氣的造謠抹黑之後，沒有選擇相信不實造謠的媒體、而是選擇相信他，他也會努力堅強走下去。有部分網友則回應說支持他提告。

顏寬恒17日在臉書貼出他和鄉親互動的照片，並表示，謝謝大家在媒體一陣烏煙瘴氣的造謠抹黑之後，沒有選擇相信不實造謠的媒體、而是選擇相信他，他也感謝每雙手、感謝每個加油聲、感謝他的家鄉，他會努力堅強走下去。

網友紛紛表示，「支持提告。」、「造謠的都沒有住在那一區不需理會，只有在地人最了解你的付出。」、「人在做，天在看，預祝高票當選！」、「寬恒，加油，不要被塔綠班打倒喔。」、「在地人選在地人，一定可以的。」、「辛苦你了，中二選區的人睜大眼在看，誰在裝神亂鬼，加油。」、「認真做事，人民的眼睛是雪亮的。」、「不要浪費時間回應，直接告『意圖使人不當選』，來一件，告一件。」、「加油，要提告放話的一群人。」

也有網友認為，「默默耕耘總會有人會看在眼裡，所以不用管那些中傷抹黑，繼續做好服務就好，因為真正有在做事的人，根本就不需要大張旗鼓說會做事，會做事要讓別人說，不用自己說~加油。」