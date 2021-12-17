中國房地產開發商恒大集團正在著手重組公司及其債務，惠譽信評17日指出，雖然官方在重整過程已隔離相關風險，並把可能的風險傳染降到最低。實際上還是發生了越來越多的知名開發商出現違約，如佳兆集集團未能如期償付美元債券的評級17日被惠譽下調至限制性違約，中國房地產業前景呈現嚴重下行風險。

惠譽估計，中國房地產行業目前的低迷氛圍，將持續到2022年上半年，2022年下半年中國房市將進入債務重整。然而，這一波的後遺症帶來後續的更大問題：整體存在的隱性債務，這讓外部第三方機構在評估開發商的財務上變得困難，而且形成的風險會向香港金融市場擴散，造成香港市場的動盪。

經過數月的努力償還債務，恒大在12月初出現了離岸美元債券票息違約，這些債券投資人多為非中國企業、且以外商為主。基於解決恒大集團留下的龐大問題，惠譽認為，政府將優先幫助已預付公寓的購房民眾，不會是龐大債務的債權人，也預計政策制定者會透過政策寬鬆，來維持房地產市場和經濟的穩定。

至於17日被惠譽自「C」等級下調至限制性違約的佳兆業集團美元債券，惠譽亦確認佳兆業集團的高級無抵押評級及未償美元債券的評級為「C」，回收率評級仍為「RR4」。佳兆業集團未能如期兌付於2021年12月7日到期的4億美元高級債券，該筆債券的償還無寬限期。