消防署舉辦「1216一氧化碳預防日」記者會，由署長蕭煥章主持，提醒民眾冬天是一氧化碳中毒的高峰期，安裝熱水器要遵守「5要原則」，選安全品牌、正確型式、安全安裝、定期檢修及保持通風，以確保家人安全。

蕭煥章表示，今(110)年一氧化碳中毒事故已有45例，造成5人死亡、116人受傷。檢視近5年(105年至109年)中毒案件中，約8成是因為屋外式熱水器安裝在通風不良場所，其他多為熱水器未正確安裝排氣管所導致，而這當中約7成是發生在冬天。因為天氣寒冷，民眾常把門窗緊閉，造成空氣不流通，如果熱水器安裝不當，瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，就可能會導致中毒。

蕭煥章提醒，一氧化碳中毒是可以預防的，安裝熱水器一定要依照環境選擇適當型式的產品，屋外式熱水器只能裝在室外通風良好的地方，而且不要晾掛大量衣物、加裝窗戶妨礙通風；室內或通風不良場所，就要改用能把廢氣排到屋外的強制排氣式熱水器，而且都要請合格的承裝業技術士來施作，以確保安全。