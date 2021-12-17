新北市新店警分局為防制機車及電動自行車交通事故，自12月16日起至30日，展開為期二周交通大執法。（新店警分局提供）

新北市新店警分局為防制機車及電動自行車交通事故，自12月16日起至30日，展開為期二周交通大執法。（新店警分局提供）

由於近年政府大力推展環保節能意識，且為滿足民眾休閒、遊憩及運動等多樣需求，在自行車軟硬體建設上不遺餘力，因自行車便利性高，運動休閒及代步的風氣盛行，導致近來自行車肇事件數有大幅增加趨勢。

據統計，新北市今年1月至11月A1及A2機車交通事故共發生3萬6175件，較去(109)年同期增加1024件，另統計電動自行車事故發生407件，較109年同期增加127件。

新北市新店警分局為防制機車及電動自行車交通事故，自12月16日起至30日，展開為期二周交通大執法，於轄內機車易肇事路段中正路、北宜公路及電動自行車易肇事路段寶橋路、安康路2段，針對闖紅燈、轉彎未依規定、逆向行駛、行駛禁行機車道、不禮讓行人、超速及酒後駕車等易肇事交通違規加強執法。

警方呼籲，標誌、標線、號誌都是建立用路秩序的管制設施，行車時務必遵守標誌、標線、號誌之指示，才能保障自身與他人用路安全。新店分局也將持續檢視轄內易肇事路段，針對不合理道路交通工程，提報相關機關共同研商改善，以營造友善用路環境，務使市民生命及財產損害減少到最低。

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