新北市淡水警分局長黃南山於今（17日）前往三芝區金融機構，除頒贈感謝狀、咖啡禮盒外，也特別贈送分局特製的「警銬杯」。（淡水警分局提供）

詐騙案件層出不窮，幸好有機警的金融機構行員在民眾匯款時主動關懷進而發現異狀並即時通報警方成功攔阻免於受騙。新北市淡水警分局長黃南山於今（17日）前往三芝區金融機構，除頒贈感謝狀、咖啡禮盒外，也特別贈送分局特製的「警銬杯」，表達感謝行員的機警與細心，協助守護民眾的荷包。

110年12月1日下午2時許，三芝分駐所警員黃姿瑾接獲淡信合作社三芝分社行員報案稱，一名年約70歲的王姓老婦人在家中接到自稱是女兒的電話，對方稱在外欠債，急需老婦人匯款30萬元到指定帳戶去，對方語氣急促讓老婦人雖然對這名「女兒」的身分有所懷疑但又害怕女兒有危險，心慌之下立刻趕去匯款，但慌亂中卻也不忘請行員查詢對方提供的帳戶是否正常？此舉引起行員注意，先協助通知其他家屬幫忙查證，並立即報案請警方到場，警員黃姿瑾了解後向老婦人解釋這是詐騙，不須理會，見她仍忐忑不安，連忙安撫情緒，老婦人終於放下心中的大石頭，頻頻感謝警方及行員的協助。

陳姓女行員表示，聽到老婦人要求先行查證帳戶是否正常時便察覺有異狀，而且警方也時常宣導新興的詐騙手法及阻詐相關資訊，詢問老婦人有關帳戶的來源後就知道這是詐騙集團的手法，幸好及時攔阻，保住民眾的血汗錢。

黃南山表示，感謝行員協助攔阻詐騙，與警方共同守護民眾的財產，所以今天特地前來頒贈感謝狀及分局特製的警貓馬克杯「警銬杯」表達感謝之意，並強調「警銬杯」的設計發想就是期望警察成為民眾強有力的靠山，同樣地，警力有限民力無窮，也希望民眾能成為我們堅強的後盾，共同守護治安，對於表現優異的同仁或協助維護治安有貢獻的民眾，都將樂於贈送這份專屬淡水分局印象的「警銬杯」，以表達感謝與敬意。