LINE通訊軟體除了聊天，其實還有其他功能，有網友就分享7個LINE實用的官方帳號聊天機器人，藉由聊天問答可以做很多事情，像是記帳、看天氣、火車時刻表，還可以查台股、外匯的價格，甚至叫車、學英文都可以。貼文讓網友大讚「超級方便的！已收藏」。

一名網友在Dcard發文表示，LINE有很多官方帳號都相當方便，他們的聊天機器人就像一個有功能性的LINE好友，只要在LINE加好友的地方輸入ID就能把機器人加入好友，然後藉由聊天問答完成很多事情，原PO大推，「可以像葉問一個打十個，有些APP都可以不用下載了」。原PO也推薦了7個自己認為實用的帳號：

1.記帳雞（現改為理財動物園ZOO Financial）

可以透過LINE來記帳，只要輸入$金額（1個空格）備註，記帳快速又簡單，帳號會製作圖表分析用戶各項費用的金額、占比，還可以把它加入群組，跟另一半、室友或朋友一起紀錄共同支出。ID搜尋@17g8。

2.天氣即時預報

用戶可以即時收到天氣狀況，省去看新聞、找新聞的時間。簡單的敘述加上精美的圖片，更能清楚的掌握重點。ID搜尋@weather.taiwan。

3.VoiceTube

帳號會定期推播英文教學的影片、每日一句，可以輕鬆的學單字還可以當英文字典，只要輸入你想要查詢的單字、片語，就會出現中文解釋。ID搜尋@voicetube。

4.微股力

用戶可即時查詢台股、外匯、期指、國際指數、數字貨幣價格，還能看到走勢圖、K線圖、法人資訊圖表等，很適合投資族。ID搜尋@u168。

5.TaxiGo（現改為TAXIGO Taoyuan大桃園區服務）

帳號會顯示車輛分佈、預估車到時間、預估車資外，叫車後聊天機器人會自動通知車子的狀態、位置 不定時還有折價卷，不用另外下載APP或打電話就能叫車。ID搜尋@TaxiGo。

6.MedPartner美的好朋友

不定時推播有關日常保養、減重、保健、揭露誇大不實廣告等文章 是由許多同領域、跨領域的專家交互審查撰寫出來的，還可以查詢食品、藥品的成分。ID搜尋@wyt3898a。

7.台鐵時刻通（現改為鐵路時刻通）

可以直接查詢台鐵火車時刻、票價、車次等資訊，再也不用下載APP佔手機空間，相當適合通勤族。ID搜尋@toh7371z。