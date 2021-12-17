新北市永和警分局持續「機車安全月」目標，自12月16日起連續2周至12月30日止執行「機車及電動自行車肇因防制大執法」。（永和警分局提供）

新北市今年1至11月交通事故30日內死亡人數較去年同期增加7.5％，其中以機車族比例最高，主要肇因以「闖紅燈」、「轉彎未依規定」、「超速」、「不禮讓行人」、「酒後駕車」及電動（輔助）自行車違規居多，永和警分局持續「機車安全月」目標，自12月16日起連續2周至12月30日止執行「機車及電動自行車肇因防制大執法」，以減少事故發生。

機車不若汽車有鐵皮保護，一發生交通事故向來均為受傷最嚴重之族群；此外，近來隨著電動自行車、電動輔助自行車及相類電動運具普及性越來越高，肇事率也成倍數攀升，除了因為無須掛大牌，不易管理外，部分車輛更自行改裝動力，使最高時速超過法定最高速率25km／h以上，有的甚至可騎到4~50公里以上和一般機車爭道，統計近三個月永和地區慢車事故即發生近30件，儼然成為另一種新興的違規高危險群。

永和警分局提醒，電動自行車(無腳踏板)或電動輔助自行車(有腳踏板)倘未經審驗合格即上路，除所有人處3600~10800元罰鍰外，車輛一併沒入不予發還；至於修改規格零件使速度超過25公里法定上限部分，除依道交條例72-1及72條第2項規定最高可合併處罰新臺幣7200元罰緩外，並責令重新改正驗車。此外，部分民眾會把電動滑板車、電動獨輪車、賽格威等非屬汽車及動力機械範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具騎上馬路，依道交處罰條例第32條之1規定，也會處以1200至3600元罰緩。

警方表示，經統計本年度永和地區機車肇事較多之路段為中正路及環河西路2段，電動自行車則為福和路及成功路1段。本次實施機車肇因防制大執法，將針對這些易肇事路段擴大實施稽查，請民眾遵守交通規則，期讓永和區交通環境更為平安順暢，期待大家每天都能快快樂樂出門、平平安安回家。

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