嘉義縣梅山鄉太平國小校長黃彥鈞分享太平國小轉型到實驗教育學校的心路歷程。（張亦惠攝）

嘉義縣長翁章梁（中）、教育處長李美華（右四）跟與談的教育工作者合照。（張亦惠攝）

為鼓勵教育創新、回應教育多元選擇，嘉義縣政府17日在縣立圖書館舉辦首場「眾彩交響-嘉義縣實驗教育論壇」，邀請台灣多位實驗教育專家、實務工作者及縣內學校進行對話。嘉義縣長翁章梁表示，辦論壇是希望告訴大家，嘉縣歡迎不同特色的教育理念進駐。

嘉義縣教育處長李美華表示，嘉義縣2015年起即有4校提出公辦公營實驗教育，義竹鄉光榮國小自110學年度轉型成為縣內第一所KIST實驗小學，截至目前為止共有7所公辦公營實驗學校、2所原住民實驗教育學校及1所公辦民營KIST實驗學校加入實驗教育行列。

翁章梁表示，請教育處辦實驗教育論壇是要跟全台做實驗教育的人說，嘉義縣願意張開雙手歡迎不同特色的教育理念進駐到嘉義，過去 野百合學運時針對台灣的教育體制反思，要求校園民主等，但當時並沒有提出實質想要的教育模式，嘉義縣在實驗教育走得比較晚比較慢，但所有國外或新摸索的教育體系都要經過與土地的結合才能成長茁壯，現在實驗教育成熟，歡迎大家來嘉義。

論壇以圓桌論壇形式呈現，邀請國立政治大學教授鄭同僚、宜蘭縣慈心華德福實驗高中校長郭朝清、台北市和平實驗小學校長黃志順、宜蘭縣實驗教育資源中心主任林武聰、誠致教育基金會執行長吳明柱、道禾實驗教育研究院主任研究員蔡佩伶、台東縣萬安國小校長鄭漢文等7位國內教育體制內外長期致力於實驗教育的專家學者、校長及現場教育工作者參與對談。

鄭漢文分享時談到，要解決偏鄉教師缺乏的問題，可將多個鄰近小校結合，以「總校長」的方式調度優秀師資，創造雙贏。翁章梁說，未來嘉義縣各國中小可以持續加入更多元和反思孩子真正需求的教育理念，嘉義縣教育不排斥任何一種改變的可能，如此才能對於教育提供更多元的想像和創造更多的可能性，有效地翻轉嘉義教育。