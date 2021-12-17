屏東可可再度耀眼國際，今年再創佳績獲得2021 Cocoa of Excellence 金牌的殊榮，讓世界再度看到屏東可可。

Cocoa of Excellence Program(卓越可可計畫) 是一項全球競賽，旨在表彰可可種植者的工作，並鑽研質量、風味多樣性和可可豆獨特的起源，透過各地區的可可生產商網羅世界不同產地的風味，了解精品可可的多元性，讓產地生產者透過可可豆訴說在地的風土，連結生產者及製造者的溝通橋樑，促進產地的市場機會。

2021年受疫情影響讓賽事延宕，但賽事組織仍克服疫情完成了來自53個產地收到的235個可可豆樣品盲測，於2021年7月評選出了最佳50的生產者，台灣可可與巧克力產業協會的屏東可可業者蘇瑞民(Rui-Min Su)的可可豆就是脫穎而出的業者之一。入圍最佳50業者的可可豆會先經過大會的品質檢測，再製成黑巧克力由專家進行評測，經過多達39位專家及巧克力製造商對這50家樣品盲測評核下，評選出了16金獎、17銀獎及17銅獎。在2021年12月16日義大利羅馬舉辦了線上頒獎典禮，多達70多個國家同步線上共襄盛舉，而入圍的屏東可可業者蘇瑞民則再創佳績，拿下2021金牌的殊榮，讓國際肯定「屏東可可．台灣巧克力」品牌。

屏東可可產業已形成完整產業鏈，同時具備種植、加工及銷售能力，於國際舞台上常有耀眼成績，2019年ICA（International Chocolate Awards）主席馬丁(Martin Christy)在頒獎時，更同時也對著全球巧克力業者說：「大家要注意囉，台灣巧克力現在來勢洶洶！」，可見台灣可可產業在世界舞台已經嶄露頭角，未來期待有更多業者拿下國際殊榮，將「屏東可可．台灣巧克力」品牌發揚世界。