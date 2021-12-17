國發會主委龔明鑫17日會見法國國民議會訪問團成員，由於明年上半年法國將擔任歐盟輪值主席，龔明鑫表示，期待在法國帶領下的歐盟，能持續推動台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）。並提議將「台法工業合作會議」提升至次長層級會議，以強化雙方在產業交流的深度與廣度。

繼美國、日本和德國力邀護國神山台積電前往投資之後，法方也希望和台灣加強半導體領域合作，期待台法在生態、因應氣候變遷、高等教育、新創科技、生醫、人工智慧、半導體等領域加強合作。

龔明鑫出，今年蔡總統宣布我國2050年淨零碳排的目標，未來台灣綠能產業，如氫能、電動車等領域，將有龐大發展機會，此與法國總統馬克宏今年公布規模達300億歐元的「建構2030年的法國」(France 2030)投資計畫所涵蓋的氫能領域相符，歐洲在此領域發展先進，期待台法雙方進一步合作機會。

龔明鑫17日會見法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑及法國國民議會訪問團成員，洽談台法雙邊在產業等領域合作可能，龔明鑫表示，過去幾年來，台法交流非常密切，包括在智慧機械、綠能、科研等領域，已有豐碩的合作成果，台灣期待與法國就深化各面向合作關係持續交流。

目前台法產業合作平台為「台法工業合作會議」，雙方多年來藉由此平台進行台法產業政策及企業交流，龔明鑫向戴扈傑提出建議，因應雙方未來充滿前景的合作機會，可將「台法工業合作會議」提升至次長層級會議

龔明鑫說，面對後疫情時代的挑戰，台灣希望與理念相近的夥伴，共同打造民主供應鏈，創造共榮雙贏機會。今年9月歐盟發表歐盟印太合作戰略，將強化與印太地區的鏈結，而台灣在全球供應鏈扮演重要角色，我國企業並於東南亞深耕良久，可作為歐盟與亞洲強化供應鏈合作之重要夥伴。

戴扈傑表示，回國後將敦促法國支持簽訂台歐盟BIA，也歡迎台灣到法國或歐洲投資，此次來訪的古怡珂(Aina Kuric)議員來自香檳選區，也歡迎台灣人在恢復全球旅遊後，赴法觀光，品嘗美食與美酒。