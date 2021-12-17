1名人妻在網路上抱怨，她在20年前結婚時收到婆婆送的1條金飾，日後竟發現金飾背後有1個陌生女子姓名，追查後發現原來該金飾竟是丈夫的前女友送給婆婆的母親節禮物；她如今嚥不下這口氣，決定將金飾變賣，其他網友則認為婆婆其實沒義務要送金飾，也有人說該飾品不像黃金，網路上掀起不少討論。

該名人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，「娶媳婦不想花任何一毛錢，還想要求媳婦為你家付出？」她控訴婆婆在她20年結婚時送給她唯一1條金飾，竟是丈夫的「前女友」送給婆婆的母親節禮物，婆婆索性直接將該金飾給了她，而她之所以會發現，是某日她突然發現金飾背面竟然有刻字，疑似就是該前女友的名稱。

人妻抱怨20年前結婚時收到婆婆送的金飾，日後發現金飾背後有1個陌生女子姓名，追查後發現原來該金飾竟是丈夫的前女友送給婆婆的母親節禮物。（翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

該名人妻說，這20年來她一直將此事放在心上，如今她決定趁著黃金價格不錯，將該金飾拿去賣掉，PO文指出「會不會太扯？老太婆應該是眼睛不好，不知道項鍊後面有刻字，有圖有真相，拿去賣掉換現金囉」。

其他網友則留言說，「我可能比較硬脾氣吧！如果當初看到了，連拿都不會拿」、「我才一個小小的戒指，我媽送的戒指可能都比他給的重了」、「真的很扯，金價不錯，換現金買自己愛的東西」、「婆家確實沒義務付這些，但也別要求媳婦要做東做西，彼此顧好自己生活就好」、「有比沒有好！我什麼都沒見過」、「哇，感覺版主忍耐功力超強」；也有不少人認為原PO的照片不像是黃金，背後的字樣經仔細分析，疑似是「我愛您子容」，也讓網友一頭霧水。