根據證券交易所統計，12月17日加權股價指數收盤為17812.59點，較上周(12月10日)的17826.26點下跌13.67點，跌幅約為0.08％。
本周集中交易市場總成交金額為1兆5107.63億元，股票成交量周轉率為3.14％，成交金額前三名為：第一名半導體類4058.70億元，占全體上市股票交易金額27.93％。第二名航運類2850.99億元，占全體上市股票交易金額19.62％。第三名光電類1657.10億元，占全體上市股票交易金額11.41％。
成交量周轉率前三名產業為，第一名航運類13.13％。第二名光電類11.16％。第三名電子零組件類5.56％。
累計今年年初開盤迄今共235個交易日，集中市場總成交金額為93兆1891.50億元，市場日平均成交金額為3965.50億元，股票成交量周轉率為200.62％。12月17日全體上市公司市場總值為新台幣55兆1062.24億元，較上周(12月10日)市值55兆1574.50億元減少512.26億元，減幅約為0.09％。
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