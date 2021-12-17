國民黨文傳會主委凌濤。（趙婉淳攝）

公投倒數不到一天，蔡政府為了遂行自身政治利益，蔡英文總統竟公然散布假消息，將「反萊豬」公投曲解成「反美豬」，還在臉書製作圖卡肆意發送。針對蔡政府帶頭製造謊言的惡劣行徑，中國國民黨文傳會主委凌濤批評，民進黨政府號稱民主，卻毫不羞愧地散布「反美豬」的假消息，踐踏民主社會中的誠信基礎，根本讓台灣民主蒙羞！

凌濤表示，第18案的公投案主文是「你是否同意政府應全面禁止含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻肉品、內臟及其相關產製品？」，通篇不見「美豬」二字。況且，我國自民國78年始早已經開放美豬進口，國人已經吃美豬吃了32年，根本沒有人在反對美豬進口。

凌濤進一步表示，民進黨上至蔡總統帶頭散布假消息，下至放任網軍橫行、造謠抹黑四處洗地，民進黨政客為了護航自己錯誤、粗糙的政策，說謊成性，彷彿說謊已經是民進黨人身上不可抹去的DNA，實不足取。

凌濤指出，實際上美國出口的豬肉只剩約22%含有萊克多巴胺，而且美國的前五大豬肉出口商也都已經陸續轉型，朝向不使用萊劑、不出口含有萊克多巴胺的豬肉方向前進。凡此種種都證明民進黨聲稱的「反萊豬＝反美豬」根本就是荒誕極致的騙術。

凌濤進一步表示，民進黨政府護航伎倆黔驢技窮，對於為何開放萊豬進口百口莫辯。民進黨竟逕自找美國開刀，濫用台灣人民普遍的親美情緒，操作「反美豬議題」，還恐嚇台灣人會因此無法加入CPTPP；但可笑的是，美國根本不是CPTPP的成員國，加入CPTPP與否更有諸多貿易、勞權與環保複雜條件待處理。民進黨陷美國於不義，使其捲入台灣純粹的食安議題公投之中，才是真正傷害台美關係的罪魁禍首。

凌濤表示，1218的公投案，相信台灣人的智慧，會看穿這些選舉的伎倆，出來投下四個同意票，共同守護台灣的民主與樸實，也要給說謊成性的蔡政府一記重重的教訓！