為期4天的第28屆關懷盃進入第2天賽事，花蓮中原國小本屆以四、五年級為主體參賽，陣中「嘎助3兄弟檔」十分吸睛，身兼隊長的大哥嘎炤．嘎助為了參賽甚至放棄畢業旅行，他也在對台東泰源國小的比賽中敲出2分打點場內全壘打。

中原國小由於六年級球員幾乎都去參加畢業旅行，此次比賽以四、五年級出征，球員身形明顯矮小，十分可愛，但在球場上展現出來的拚勁也不遜色，雖然打完4局還以3比8落後，但中原在5局上展開反攻，最終以9比8逆轉泰源。

中原總教練楊振國表示，這次以中、低年級球員為主體，甚至還有二年級球員，比賽中陷入落後時小球員信心難免下降，但他還是給予球員精神喊話，「希望他們注意力集中一點，能逆轉主要還是小朋友有企圖心。」

在中原陣中的阿美族「嘎助3兄弟」分別為6年級的嘎炤．嘎助、5年級的羅歐．嘎助、3年級的吉路．嘎助，大哥嘎炤身兼隊長，也是少數沒去參加畢旅的六年級球員，他說：「因為想要打球，沒去畢旅不會可惜。」

大哥先進棒球隊，2個弟弟也跟隨哥哥腳步轉學到中原打棒球，擔任捕手的嘎炤．嘎助今天還幫擔任先發投手的大弟羅歐．嘎助接球，但嘎炤．嘎助笑說：「接他的球很累，一直亂丟。」

3兄弟都愛打棒球，也都有欣賞的職棒球員，大哥嘎炤．嘎助和老三吉路．嘎助都最喜歡中信兄弟隊長王威晨，老二羅歐．嘎助的偶像則是詹子賢，「因為他的打擊姿勢很帥。」