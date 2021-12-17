Activist Miriam Rodriguez who spent years searching for Mexico's disappeared was shot dead on Mother's day https://t.co/FeMNw19JOW pic.twitter.com/tYvQ4eEILe — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 12, 2017

英國《每日記事報》（Daily Record）15日報導，墨西哥一名母親在痛失愛女後，發誓要向販毒集團報仇，於是花費多年時間自行調查並滲透該集團，最後協助警方逮捕10名與綁架並撕票她女兒有關的罪犯。

根據報導，羅德里格茲（Miriam Rodríguez）的20歲女兒凱倫（Karen）2012年被綁架，而墨西哥官方「沒有採取任何行動」，最後僅找回女兒冰冷的遺體，讓她發誓要讓所有參與此案的罪犯「付出代價」。

羅德里格茲發現，與綁架和殺害她女兒有關的10名主要兇手，來自一個由前特戰官兵組成的暴力販毒集團「洛斯齊塔斯」（Los Zetas），該集團曾被稱為是墨西哥最危險的販毒集團之一。

但羅德里格茲只帶著一把手槍和一張假身分證，便開始耐心蒐集這些罪犯的資料，自行建立關係圖，並多次假扮成醫療工作者、選舉人員等，與罪犯們的兄弟姊妹、祖母等家人交談，以獲取更多資訊。

報導指出，羅德里格茲的調查十分詳細，讓她得以掌握這些罪犯的人際關係，進而發現其行蹤，有一次在罪犯發現她並轉身逃跑時，這名56歲的女士還一路穿過大街小巷追上他，並用手槍將其制服，直到約1小時後警方抵達為止。

羅德里格茲最後成功協助警方逮捕10名罪犯，並成立共同尋找失蹤親屬的非政府組織。但其中一名罪犯越獄後，槍手2017年5月10日闖入羅德里格茲家中，並開12槍將她殺害。當地政府表示，這名罪犯很快就又被逮捕。