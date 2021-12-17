新竹嚴重車禍！機車雙載疑自撞 2人遭拋飛急送醫搶救 19:082021/12/17 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹縣新埔鎮下午傳出機車車禍，2人送醫搶救中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣新埔鎮17日下午5點許，驚傳機車事故，1輛機車行經新埔鎮縣道118線亞東段時，疑似自撞，導致車上2人均當場失去呼吸、心跳，立即送醫搶救中，身分、詳細事故原因仍有待釐清。 據了解，此場車禍發生在5點許，1輛機車雙載，從竹北市往新埔鎮方向前進，原因不明突然發生車禍，車上2人遭拋飛，經通報新竹縣消防局到場救治，其中1人當場無呼吸心跳，另一人在搶救時也失去呼吸心跳，立即送醫搶救中。 至於事故發生原因、身分等，仍有待釐清。 苗栗６鄉鎮Ｃ肝高風險層級 縣府３年篩檢１萬５千多人預防 誠創 推智能全自動消毒機器人 #車禍 #送醫 #新埔鎮 #竹縣 #自撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳松勇病逝 陳淑芳「2天前才打電話給他」曝雙方約定 17:492021/12/17 娛樂 7小時內2起！亞東醫院傳暴力事件 護理師遭病人狠甩巴掌 13:272021/12/17 社會 竹縣芎林家具工廠陷火海 狂竄黑煙嚇壞民眾 16:032021/12/17 社會 台鐵站務員遭「自家人」猛打 原因瞎爆！全因不願掃實聯制 08:332021/12/17 社會 直擊》台中市工廠大火濃煙駭人 3人跳樓逃生 14:492021/12/17 社會 2天3護理師遭攻擊！亞東醫院：嚴厲譴責醫療暴力行為 16:142021/12/17 社會 這款疫苗54人血栓、9人死亡 CDC建議改打莫德納與輝瑞 14:292021/12/17 國際 北市防疫旅館2人確診 蔡炳坤研判沒接觸卻感染原因 10:232021/12/17 生活 2長腿少女雙載闖紅燈 直撞賓士車狼狽噴飛路中 11:452021/12/17 社會 台灣人均GDP快贏韓國了 網曝這1點…台人最大悲哀 10:032021/12/17 財經 林森北路酒客遭埋伏猛砍畫面曝！惡煞「竹聯幫」背景遭起底 14:322021/12/17 社會 社會熱門新聞 獨家》空軍女中校淪台傭 放公假當前總司令夫人24H看護 - 社會 華航19年前澎湖空難靈異1分鐘錄音又現 悽喊：我不要死在這 - 社會 有錢就是任性！千萬超跑麥拉倫堵路害塞車 後方駕駛氣炸 - 社會 直擊》台中市工廠大火濃煙駭人 3人跳樓逃生 - 社會 短褲妹半夜奔警局求援「俏女警拆她機車」她還開心比讚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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