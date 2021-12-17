新竹縣新埔鎮17日下午5點許，驚傳機車事故，1輛機車行經新埔鎮縣道118線亞東段時，疑似自撞，導致車上2人均當場失去呼吸、心跳，立即送醫搶救中，身分、詳細事故原因仍有待釐清。

據了解，此場車禍發生在5點許，1輛機車雙載，從竹北市往新埔鎮方向前進，原因不明突然發生車禍，車上2人遭拋飛，經通報新竹縣消防局到場救治，其中1人當場無呼吸心跳，另一人在搶救時也失去呼吸心跳，立即送醫搶救中。

至於事故發生原因、身分等，仍有待釐清。