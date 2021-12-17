四大公投將在18日投票，藍綠陣營全力衝刺。民進黨在南北大車拚宣講；國民黨則在北市進行民主守夜，且不斷電直播到明天凌晨。PTT網友發現，一個裝潢粉專突然不演了，直接宣傳公投，綠民代甚至紛紛在下面留言，表態支持。PTT網友表示，跟著黨走一定可以吃香喝辣吧，大家484有點兒心動了？

「奇葩裝潢分享中心」17日在臉書貼文表示，不同意透明廁所、不同意七彩油漆、不同意廉價壁貼、不同意陽台隔間等影射四個不同意。吸引民進黨立委蔡其昌、林楚茵、賴品妤、劉建國、周春米、鍾佳濱，以及民進黨高雄市議員簡煥宗、新北市議員黃俊哲，還有無黨籍高雄市議員黃捷等民代留言「四個不同意」。

賴品妤留言表示，「四個不同意..廁所要有牆壁。」高雄市議員黃捷也留言說，「四個..不同意，租客…要注意。」

有網友在PTT八卦板發文表示，「只能說DPP在選舉方面真的屌打，連這種粉專都能表態支持，跟著黨走一定可以吃香喝辣吧，大家484有點兒心動了？」底下網友紛紛說，「這三小。」、「粗糙到讓人發笑，真是自導自演不怕人笑。」、「相信現在民進黨沒有養網軍的可笑程度。」、「本來應該大選前才現形的，現在就不演了。」

還有網友酸說，「通通不演了。」、「立委馬上跟進，笑死。」、「超好笑，下面一排DPP洗版取暖。」、「完美演繹什麼是中央圖房一條龍統一供餐。」