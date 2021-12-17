韓國女星田美都因2020年演出電視劇《機智醫生生活》女主角爆紅，過去她活躍於音樂劇和舞台劇，直到2018年才跨足影視圈；日前田美都受邀音樂節目《柳熙烈的寫生簿》展現歌唱實力，但電視台封面截圖意外選用她比出C字手勢，和厭男論團Megalia的LOGO類似惹議，在受到網友出征後影片迅速下架。

電視台KBS日前在官方YouTube頻道上傳一段女演員田美都受訪影片，寫下「實際上不是音癡，音癡演技中的隱藏細節」，因為田美都在《機智醫生生活》中是一名音癡「蔡頌和」，她受邀《柳熙烈的寫生簿》時不僅展現音樂劇出身的歌唱實力，也分享演音癡的心得。

韓國厭男論壇Megalia的LOGO，和C字手勢有點雷同，該LOGO有貶低男性之意。(圖/ 摘自維基百科)

而KBS特地分享田美都當音癡的這段精華，原本田美都在訪談中生動地運用各種手勢，豐富她的內容，但電視台卻剛好將她比到C字的手勢，作為影片封面截圖，意外讓韓網炸鍋；韓國厭男論壇Megalia的LOGO，和C字手勢有點雷同，該LOGO有貶低男性之意。

韓國網友紛紛留言痛罵電視台，根本害到田美都，「一定要用這種讓人誤會的封面首圖嗎？」、「田美都也太慘，被電視台搞到」、「看到一些沒看完整個影片就留言罵田美都的網友，她太衰了吧」；沒想到該事件越吵越兇，電視台遭網友出征後，在今（17）日突然將影片下架，讓眾人看了更傻眼，直批「影片（跟厭男）完全無關，有什麼好下架的」。