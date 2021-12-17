嘉義市迎來1家新建的豪華影城，與已深耕5年的秀泰影城，剛好位於嘉義市文化路商圈的南北兩端，消費者欣喜有更多選擇，也是影城商戰的開始，秀泰影城17日推出三星（SAMSUNG）智慧館開幕體驗活動。

台灣三星電子股份有限公司總經理鄭泳煥表示，這家是雲嘉地區第一家在百貨商場型的三星智慧館，展售三星最新潮的摺疊手機以及各項新型的3C產品、配件，可以滿足消費者的需求。

秀泰影城行銷總監張珉嫻指出，小米、三星都來了，蘋果（APPLE）近期也將進駐，3C名店街成形，打造雲嘉地區最具規模的3C娛樂中心。

張珉嫻說，嘉義秀泰影城有13個影廳，在嘉義深耕5年，票房統計顯示，嘉義影迷偏好動作片及動畫片，驚悚鬼片、愛情片較無感，秀泰將用更貼近在地人生活娛樂的需求來滿足鄉親。

秀泰集團總經理廖偉銘說，嘉義秀泰影城有中部以南最大的超級巨幕廳，採用最新科技Barco4K雙槍投影，能滿足愛看動作片影迷的需求，秀泰生活館商場匯集消費者喜歡的品牌名品，提供高CP值的娛樂消費，這就是秀泰的在地策略。