六甲鎮南宮廟內外重新彩繪，潘麗水所繪門神也由王妙舜及其徒弟謝佳璋重新彩繪。（劉秀芬攝）

六甲公所繪製老廟、老屋推觀光，也幫鎮南宮全景圖。（劉秀芬攝）

台南市六甲區鎮南宮建廟已75年，祀奉呂洞賓呂仙祖、三清道祖等神明，廟方今年重新整飭廟內外彩繪，同時計畫推出Q版呂仙祖文創商品，近日整飭即將完工，首波文創商品呂仙祖蕎麥平安麵也亮相，廟方表示，未來還有玩偶等系列商品，希望透過多元行銷，推廣在地廟宇特色。

鎮南宮主委林榮輝表示，鎮南宮祀奉呂洞賓呂仙祖，呂仙祖神尊已有120多年歷史，是1946年從台北木柵指南宮博杯請回，鎮南宮是台南知名祀奉呂仙祖的廟宇，廟裡有餐廳、香客住宿房間，廟後還有登山步道，假日遊客如織、香火鼎盛。

林榮輝說，鎮南宮1958年建新廟時，聘請到知名廟宇彩繪師潘麗水與其徒弟王妙舜團隊，廟裡的6扇門神由潘麗水繪製，廟內彩繪由王妙舜主繪，因門神經多年陽光曝曬，雖曾由王妙舜重繪，近年又開始龜裂，加上廟內彩繪也褪色，廟方趁著疫情期間遊客減少，再王妙舜及其徒弟謝佳璋全面重新彩繪。

配合廟內外重新彩繪，廟方也迎合時代趨勢，計畫推出文創商品，先推出Q版呂仙祖蕎麥平安麵。林榮輝說，廟裡本來活動時就常請信徒吃平安麵，以前大多用六甲豆菜麵，此次請廠商設計文創商品，首波就想到最實用的平安麵，經過試吃才選用蕎麥麵，包裝上繪製騰雲駕霧的Q版呂仙祖，加深民眾對鎮南宮印象。

除了平安麵，廟方明年也會陸續推出玩偶、鑰匙圈等系列商品。林榮輝說，鎮南宮廟內外彩繪即將完工，不僅保留原有線條圖案，顏色較以往生動，歡迎遊客趁新年連假期間前往觀賞，點燈添香油錢就送平安麵；農曆春節期間也將推出博杯抽獎活動，請遊客吃平安麵、五色湯圓。

六甲區長陳啟榮表示，鎮南宮建築非常有特色，公所也請退休員工蔡蕙璟以色鉛筆繪製全景圖，贈送給鎮南宮，期待與鎮南宮文創商品一同增添鎮南宮藝文氣息。