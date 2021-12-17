奇景光電（納斯達克代號：HIMX）17日宣布，第二代車用顯示觸控整合晶片（TDDI）HX83192系列，已於第三季進入量產階段，並持續獲得美國、歐洲、中國、日本、韓國等世界知名車廠、面板廠及Tier 1供應商的新車廣泛採用，預計於2022至2024年間陸續上市。2021年第三季，奇景車用TDDI單季出貨量已超過百萬顆，大幅領先同業，預估明年開始，車用TDDI採用量將倍數增長。

車用產品設計相對於手機或平板等消費性產品，具有更嚴謹、更嚴格的品質及信賴度要求，奇景車用驅動IC通過多家車廠嚴格測試標準，包含CISPR 25 Class 5最高規格的EMI測試、ISO11452 EMS測試、AEC-Q100車用IC可靠性測試，以及ISO26262開發流程功能安全認證。

奇景HX83192系列的車用TDDI，針對未來汽車智慧型駕駛座艙電子化設計趨勢，協助資訊整合、娛樂互動等功能，並可支持時尚的大型曲面螢幕設計，HX83192採用先進高壓製程設計製造。

除了提供車用專屬內嵌式觸控（In-cell Touch）設計外，也提高晶片效能，並降低功耗。奇景首創最高達三組晶片串接，將可支援超過20吋以上的車用大型顯示觸控面板，滿足使用者視覺及觸覺的極致享受。

此外，奇景再次領先業界、推出獨家多晶片連接架構的大型顯示觸控整合晶片（LTDI，Large Touch and Display Driver Integration），滿足消費者對於下一代超大尺寸全座艙寬度顯示器（Pillar-to-Pillar Display）之需求，奇景目前已同步與領先面板廠及車廠共同合作，預計於2022年導入LTDI技術於最新車款內裝的超大尺寸顯示器中。

業界領先的Tier 1供應商德國大陸汽車集團（Continental Automotive GmbH）採購總監Joachim Knerr表示，奇景光電與德國大陸集團在車用晶片已合作多年，包含傳統車用驅動IC到領先同業的車用TDDI技術，奇景一直以高規格、可信賴的品質獲得客戶青睞，始終是我們值得信賴的夥伴。從需求面來看，我們預期，未來汽車中控台與後座的娛樂系統，需要更多的車用TDDI來輔佐新世代設計，我們非常期待與業界領導品牌奇景更密切的合作。

奇景光電執行長吳炳昌表示，在車用產能嚴重短缺的今日，奇景積極聯手晶圓代工廠及客戶間的長期合作及簽署供貨合約，極力確保傳統面板驅動IC與TDDI產銷平衡，以此布局，公司對未來車用IC產品前景充滿信心。

奇景2021年第三季整體車用驅動IC營收為7160萬美元，較上一季增加34.3％，較去年同期增加150％以上，占整體營收約17％。奇景預估2022年整體車用驅動IC將成為奇景單一最大營收來源，而車用TDDI更將成為公司業務中最亮眼的長期成長動能之一。