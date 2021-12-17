教育，是人生希望的種子，為協助積極向學且家境困難的學子完成學業，元大金控暨元大文教基金會提供學子每人高達20萬元，媲美總統教育獎學金的「元大優秀人才獎學金」舉辦第六屆頒獎典禮，本屆共有66位同學獲獎，為歷年之最，而推動至今共有349人次得獎受惠。

元大優秀人才獎學金設立初衷，是為了不讓優秀學子因經濟困頓失去求學機會，元大金控積極透過行動助學培育，與聯合國永續發展目標同步，落實SDG4平等教育項目，確保學生能享有公平與高品質教育權益；受到Covid-19疫情影響，今年申請件數增加，元大為幫助更多優秀學子度過難關，今年特別增加獎學金名額，盼透過獎學金幫助更多青年自立。

頒獎典禮上，元大金控董事長暨元大文教基金會董事申鼎籛勉勵同學，人的一生雖然起跑點不一樣，每一人都有順境跟逆境，非常的公平，重點在人的價值是由自己掌握創造，外在環境不管好或壞都是可以讓自己變更好的養分。

「元大文教基金會就如同一位前輩，看到還在泥濘中打滾的我們，溫柔的伸出援手，拉我們一把。」今年獲獎的同學個個都有奮鬥不懈的感人故事，其中就讀政治大學的沈同學表示，面對經濟壓力與學業的拉扯，他雖然常會感到孤單但仍然選擇樂觀面對，靠著「優秀人才獎學金」的支持，他會更努力朝夢想的道路邁進。