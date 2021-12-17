民進黨凱道選前之夜

四大公投案將於明（18）日投票，民進黨力拚「四個不同意」，今晚舉行高雄、凱道南北選前之夜，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都將南北趕場，蔡英文將於台北凱達格蘭大道的晚會壓軸登場，賴清德則會於高雄台糖物流園區後方空地坐鎮，南北共同催票。

高雄晚會「台灣隊站出來，大步向前行」，先由蘇貞昌開場致詞，接著由新住民、青年等代表分別上台宣講，蔡英文致詞後，趕往台北參加凱道晚會。接著農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁分別上台致詞，最後由賴清德壓軸主講。

台北場凱道晚會「台灣隊站出來，台灣行出去」，則是由新竹市長林智堅、賴清德、民進黨台北市黨部主委吳怡農分別致詞，再由前立委陳柏惟、民進黨台中第二選區立委補選候選人林靜儀、無黨籍立委林昶佐、內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、行政院長蘇貞昌輪番致詞。蔡英文結束高雄場後，將隨即趕到凱道，在台北場壓軸登場。

民進黨17日晚間在凱道舉辦 「台灣隊站出來 台灣行出去」公投說明會，吸引不少支持者到場。（季志翔攝）

民進黨17日晚間在凱道舉辦「台灣隊站出來 台灣行出去」公投晚會，吸引不少支持者到場，搖旗吶喊，場面熱鬧。（鄭任南攝）

民進黨17日晚間在凱道舉辦「台灣隊站出來 台灣行出去」公投晚會，吸引不少支持者到場，搖旗吶喊，場面熱鬧。（鄭任南攝）

副總統賴清德在公投說明會台北場致詞表示，這四項公投對台灣一點幫助都沒有，是阻擋台灣走入國際社會的四個石頭， 他最後要再次懇求，各位父老鄉親我們明天無論天氣如何，一定要把袖子捲起來搬開四個石頭。

賴清德表示，珍愛藻礁會干涉到台灣穩定用電，一定要投下不同意，供電一定要穩定，讓企業安心投資，也必須讓關稅穩定，維持企業競爭力，呼籲對珍愛藻礁公投案，要投不同意；至於反萊豬公投，他則表示，自前總統馬英九開放進口萊牛9年以來沒問題，萊豬進口自然也沒有問題，何況政府一定會將肉品來源清楚標示，不買就不會買到、不吃就不會吃到，大家有自由選擇的機會。

另外，針對公投綁大選，賴清德指出，2018年地方選舉與公投合併舉行，已經看到天下大亂，四點開票還有ㄧ堆人在投票，老的分不清楚、年輕人霧煞煞，進去都亂投或沒投，立法院修法18歲可投公投、20歲才能選人，把它分開創造雙贏，現在又要把他綁一起，這會天下大亂。