彰化縣立委、議會黨團都疾呼彰化縣要升格，彰縣府向彰化議會提案「彰化縣升格改制直轄市」、成立「青年發展處」兩項提案，17日經議會臨時會審議後，都照案通過；縣府也表示，若中央同意升格，鄉鎮市長改成官派區長，議員席次也將從54席減成43席。

議會臨時會通過彰化縣政府向縣議會提案爭取改制直轄市案，議員賴清美指出，升格是大事情，對於財政一定是正面嗎？鄉鎮代表選舉、議員席次是否改變，吳韋達則質疑消防、警察和教師人力等，都要增加2、3成，人事費用支出大增，目前機關的基層人力，一直外流，如何找齊人力等，都必須先籌謀規劃。

民政處長賴致富表示，預定升格核定日期為明年12月25日，內政部報行政院要6個月內核定，目前彰化人口125萬6000多人，每個月以800到1000多人的速度流失，議會通過後，將在下周函送內政部，人口基準以送案日為準，除了有人口壓力，也要符合6月25日以前，改制直轄市議員選區公告之時程。

民政處長賴致富指出，升格直轄市，議員席次將從目前54席減為43席，包含兩席原住民，但問政空間相對增加，此外，鄉鎮市虛級化，不再辦理鄉鎮市長、代表選舉，對於升格，彰化縣不分黨派都支持，彰化縣府、議會也一條心，立委和地方一齊努力，「團結力量」。

財政處長劉坤松表示，預估升格直轄市，財政歲出規模達611億，粗估差短46億，以其他升格為「都」經驗，土地增值等，歲收仍有成長的空間，整體利大於弊。

賴清美表示，彰化人口逐年下降，人口若不足法定升格人數，升格直轄市將再度延後，贊成通過，但縣府一定要加把勁爭取，讓彰化成為台灣第七都。

彰化縣升格直轄市沒有人明面反對，但能否成功，縣府強調，沒有選舉考量，一切都為了彰化未來發展，但內部不諱言「謀事在人、成事在天」，能不能升格，還是要看中央。升格後議員席次減少，鄉鎮市長及代表「沒頭路」改選議員，都使得未來議員選舉更競爭，但基於大局，議會通過三讀，議長謝典林敲槌定案。