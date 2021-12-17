知名實況主丁特日前花費上百萬元實測《天堂M》，發現遊戲道具製作機率比官方公告還要低，不僅在實況、YouTube大罵，要官方出來面對，還向消保會提出申訴，對此，代言《天堂M》的遊戲橘子今(17日)也發出聲明，為了維護公司股東權益和商譽，已對丁特提出民事訴訟。

遊戲橘子曾在10月時發聲明，表示「絕對不可能調整機率」，並強調將持續推動轉蛋法的成立，保障玩家權益，不過今又再次發出聲明，透露因為丁特持續散布不實資訊詆毀公司，嚴重危害公司股東權益及商譽。

並認為丁特透過不實言論，獲取可觀的流量與利益，身為有聲量的公眾人物，應該負起查證義務，因此已於12月10日對他提起民事訴訟，未來將不再主動發佈或回應本案相關訊息

遊戲橘子聲明全文：

一、網路直播主「丁特」持續散布不實資訊詆毀本公司，雖本公司始終保持善意、開放的態度多次與其溝通、說明，但該直播主仍變本加厲繼續一意孤行，已嚴重危害本公司股東權益及商譽。

二、本公司向來恪守政府法規，亦遵守與合作廠商之合約規範。本案經多個公務機關調查、說明後，並未認定本公司有廣告不實之狀況。

三、「丁特」透過不實言論獲取可觀之流量與利益，從其自行之言論亦可證實。而網路產業瞬息萬變，經常創造出新型態之商業行為，「丁特」是擁有聲量的公眾人物，並藉直播及流量而獲利。因此，應要負起身為公眾人物在法律上應盡之查證義務，亦不應持續散播不實訊息。

綜上所述，本公司不得不於110年12月10日對被告「丁特」提起民事訴訟。未來本公司將遵行司法程序與判斷，將不再主動發佈或回應本案之相關訊息。