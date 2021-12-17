2021年即將落幕，大中華區和東北亞區的經濟表現，在年初和年底各為兩樣，2022年經濟成長面臨高基期的比較，要再續強十分勉強，更可能情況是出現放組，惠譽國際信評就預測，中國大陸2021、2022年經濟成長率的變化，是由8.0％直接腰斬至4.8％；法國外貿銀行估測亞洲2022年 GDP年增約4.7％，「大致就穩定在這裡了」。惟，新興經濟體質的中國大陸2022年GDP年增率僅達整體亞洲平均水平，實然偏低。

惠譽評級17日公布的〈2022年信用前景展望〉報告，認為疫情相關不確定性、和中國大陸房地產危機，加劇大中華區的經濟增長壓力，目前看來需要靠各地區在地的強勁財務緩衝，來抵消可能的相關影響。

惠譽因此預期，2022年大中華區的主權信用狀況將保持穩定，中國大陸、香港、澳門和台灣的政府評級展望均為穩定。法國外貿銀行亞洲經濟研究團隊則進一步認為，2022年經濟增長放緩，主要來自中國和東北亞，後者來自外需放緩，將導致韓國等出口導向的經濟體，為亞洲前景蒙上一層陰影。

法國外貿銀認為，針對疫情的防疫措施，除了中國大陸，亞洲大部分經濟體已經放棄「清零」策略，在一定程度上會逐步緩解供應鏈瓶頸的衝擊。惠譽亦預測，「新冠清零」防疫政策造成局部行業復甦的干擾，加上2021年較高的基數效應，2022年上半年大陸經濟將面臨諸多阻礙，隨著中國宏觀政策將進一步放寬，推動2022年下半年增長前景改善。

中美地緣政治緊張局勢料將持續，並對市場情緒造成不利影響。但是，惠譽預期，雙方將恢復經常性溝通渠道，以消減彼此敵意。同時，中國的「共同富裕」議程將對2022年年底召開黨的二十大前後的政策舉措產生更深遠的影響，反映了中國大陸更加注重社會經濟發展目標。