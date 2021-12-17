巧克力食品廠宏亞（1236）甫於上月向冠德建設購置兩個樓層做為新營運中心，17日公告處分八德舊廠土地與建物予幸大建設開發，成交 價4.63億元，估計處分利益可達3.96億元。

宏亞受惠防疫期，今年持續營收月月成長，累計前11月營收達14.92億元、年增6.08％，唯原物料相對飆漲，亦衝擊到獲利，前三季歸屬母公司淨損2千多萬元，唯業外轉投資藥華藥，在近期亦受惠題材，股價受追捧，近一個月漲過五成，漲勢已趨緩，17日跌落來到30.1元。