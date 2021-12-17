宏亞處分八德舊廠 處分利益3.96億入袋 19:302021/12/17 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巧克力食品廠宏亞（1236）甫於上月向冠德建設購置兩個樓層做為新營運中心，17日公告處分八德舊廠土地與建物予幸大建設開發，成交 價4.63億元，估計處分利益可達3.96億元。 宏亞受惠防疫期，今年持續營收月月成長，累計前11月營收達14.92億元、年增6.08％，唯原物料相對飆漲，亦衝擊到獲利，前三季歸屬母公司淨損2千多萬元，唯業外轉投資藥華藥，在近期亦受惠題材，股價受追捧，近一個月漲過五成，漲勢已趨緩，17日跌落來到30.1元。 宏匯廣場影城99元電影票限搶 打疫苗送1300元優惠券 台灣權王－亞信惠特營運暢旺 權證搶眼 #宏亞 #藥華藥 #處分 #八德 #舊廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國家新創獎7團隊 角逐國際投資 04:102021/12/17 產業．科技 生華科腦瘤新藥 獲FDA孤兒藥資格 04:102021/12/17 證券．權證 美制裁逾40間中企 陸外交部批無理打壓到歇斯底里 17:002021/12/17 兩岸 宏碁攜台中榮總 AI智慧醫療量能前進諾魯 13:592021/12/17 財經 《生醫股》腦瘤藥獲孤兒藥資格 生華科喜孜孜 10:342021/12/17 財經 美財政部認定大疆等8家科技公司為中國軍工綜合體 09:492021/12/17 兩岸 華上生醫獲第18屆國家新創獎 10:042021/12/17 財經 上銀及亞德客-KY外資青睞 17日逆勢上漲 10:202021/12/17 財經 解振華：中國將完成全球最高碳排放強度 10:472021/12/17 兩岸 《類股》央行再打炒房 營建股兩樣情 13:242021/12/17 財經 太景流感新藥TG-1000 獲頒國家新創獎「企業新創獎」 15:392021/12/17 財經 財經熱門新聞 Fed老大「鷹」險 美元就噴了！謝金河：這國家恐剩半條命 - 財經 學台積電模式卻失敗？英特爾遇6兆大麻煩 外媒爆內幕 - 財經 美中瘋狂產晶片！供過於求快爆了？專家揭恐怖後遺症 - 財經 4奈米有麻煩？高通用三星製程又出包 換台積電結果曝光 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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